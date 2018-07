Incêndio deflagra em edifício residencial de 25 andares em Londres

Fogo alastrou-se em prédio de Edmonton Green, na zona norte da capital de Inglaterra.

19:22

Um incêndio num edifício residencial deflagrou esta sexta-feira em Edmonton Green, no norte de Londres, Inglaterra.



Segundo avança o jornal Mirror, o fogo alastrou-se a partir do quarto andar do edifício, que tem 70 metros de altura e 25 andares.



Dez carros de bombeiros foram chamados ao local, com o alerta a ser dado às 17h39.



Ainda não é conhecido se estariam pessoas dentro do edifício quando o incêndio começou.



As causas do fogo, que já está controlado, também ainda não são conhecidas.