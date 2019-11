Incêndios na Austrália já mataram quatro pessoas

O corpo de um homem foi encontrado num bosque queimado perto da cidade de Kempsey, em Nova Gales do Sul, Austrália.



O alerta foi dado pouco antes da meia-noite de terça-feira pelos moradores da zona, informou a polícia.







Segundo a polícia local, são já quatro o número de mortes nos incêndios que atingiram a costa leste da Austrália.



Os incêndios destruíram na semana passada cerca de um milhão de hectares de terras agrícolas, alimentados por condições de seca.



Nos últimos dias cerca de 300 casas foram destruídas na região, com as chamas a alastrarem-se desde a costa norte do estado até ao subúrbio de Sydney.



Os incêndios provocaram um debate cada vez mais amargo sobre as políticas climáticas e de prevenção de incêndios, com a troca de farpas entre o Partido Liberal (no poder) e os Verdes Australianos (da oposição).