Incêndios na Europa queimam a segunda maior área de que há registo

Os incêndios florestais que assolaram a Europa neste verão queimaram a segunda maior área desde 2006. Países como Itália, Espanha e França ainda enfrentam um risco extremo de incêndio.De acordo com o Centro Comum de Investigação da Europa, citado pela Reuters, vários países europeus sofreram grandes incêndios este ano, forçando a retirada de milhares de pessoas de suas casa e a destruição de moradias e empresas.Até à data, os dados revelaram que os incêndios florestais queimaram 600 731 hectares em países da União Europeia este ano. Quando começaram os registos, em 2006, só os incêndios em 2017 ultrapassam este valor com 987 844 hectares queimados.As alterações climáticas estão a exacerbar os incêndios, aumentando as condições quentes e secas que ajudam a que os incêndios se propaguem mais rapidamente, a arder mais tempo e a ter uma chama mais intensa. O tempo mais quente retira a humidade da vegetação, transformando-a em combustível seco - um problema intensificado pela diminuição dos trabalhos de limpeza da vegetação em algumas áreas.Victor Resco de Dios, professor de engenharia florestal na Universidade espanhola de Lérida, referiu que os grandes incêndios que França e Portugal sofreram no início de julho foram "extremamente invulgares" e demonstraram como as alterações climáticas estão a fazer com que a época de incêndios comece mais cedo e dure mais tempo."Os incêndios de hoje no Mediterrâneo já não podem ser extintos. Os grandes incêndios estão cada vez maiores", referiu ainda.Os dados do Centro Comum de Investigação da Europa cobrem apenas os fogos maiores, por isso se fossem incluídos fogos menores, o total queimado seria ainda maior.Os países do sul da Europa, como Portugal e a Grécia, acontecem em quase todos os verões, mas as temperaturas mais quentes estão a empurrar para norte um risco grave de incêndio, com a Alemanha, a Eslovénia e a República Checa entre os que são atingidos nesta estação.