Incêndios na Galiza, em Espanha, já queimaram mais de mil hectares

Os incêndios florestais das últimas semanas na Galiza, em Espanha, já queimaram 1210 hectares.Em Verín, na região, as chamas devastaram 600 hectares e, embora a evolução seja "favorável", o alerta é mantido para a proximidade de casas.O fogo começou às 16h desta quarta-feira com vários focos, obrigando ao encerramento do trânsito da auto-estrada das Rias Baixas - A-52 - e da estrada Nacional temporáriamente. As chamas também causaram pequenos danos materiais na fábrica de Águas de Sousas.No último breafing do departamento Cosellería do Medio Rural, citado pela El País, foi salientado que o incêndio ainda está ativo com um foco "de muito difícil acesso".Os investigadores estão a analisar se alguém poderá ter ido de carro para o local para atear o fogo, uma vez que foram detetado vários focos num curto espaço de tempo e em diferentes partes da cidade.Os incêndios em Espanha, que já provocaram a morte a uma pessoa em Zamora, obrigaram à retirada de habitantes de áreas afetadas.

As condições meteorológicas em Espanha são marcadas por vento e altas temperaturas que chegam aos 40 graus.