Independentistas sobem mas ficam longe da maioria em Espanha

Partidos que defendem união foram os mais votados na Catalunha.

Por Ricardo Ramos | 09:12

Os partidos que defendem a independência da Catalunha registaram uma assinalável subida nas eleições de domingo, mas mesmo assim tiveram menos votos que o conjunto dos partidos que defendem a união de Espanha e ficaram longe da "maioria social" que tanto apregoam.



Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), Juntos pela Catalunha e Front Republicà somaram 39,38% dos votos, ao passo que os partidos não-secessionistas alcançaram 43% dos votos, impulsionados pela forte subida dos socialistas catalães, que passaram de sete a 12 deputados.



Entre os separatistas, a ERC, de Oriol Junqueras, suplantou o Juntos Pela Catalunha, de Quim Torra, com 15 deputados contra sete, invertendo o tradicional equilíbrio de forças no bloco independentista.



Com Junqueras em prisão preventiva, coube a Gabriel Rufián apresentar as condições para um eventual apoio à investidura de Sánchez, que passam pela criação de uma "mesa de diálogo" com todos os partidos para discutir um referendo independentista e o levantamento das acusações contra os separatistas presos.



Junta Eleitoral trava Puigdemont nas eleições europeias

A Junta Eleitoral espanhola bloqueou esta segunda-feira a candidatura do líder independentista catalão Carles Puigdemont, exilado em Bruxelas, às eleições europeias do final deste mês.



A Junta alegou que Puigdemont não está registado como cidadão espanhol residente no estrangeiro.