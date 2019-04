Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Socialistas espanhóis admitem governar em minoria

Sánchez disponível para “falar com todos”, mas prefere tentar governar sozinho com apoio parlamentar.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Perante a ausência de uma maioria clara de esquerda saída das eleições de domingo, o Partido Socialista espanhol (PSOE) parece disposto a avançar sozinho para a formação de um governo minoritário liderado por Pedro Sánchez.



Assim o deixou entender a vice-presidente do executivo cessante, Carmen Calvo, que ontem disse que Sánchez está "disponível para falar com todos", mas prefere repetir a solução de governo que liderou nos últimos dez meses.



"Pensamos que, com 123 deputados, temos apoio mais do que suficiente para comandar este barco. Sabemos que o Unidas Podemos nos ajudou muito, mas acreditamos que podemos avançar com a mesma fórmula com que começámos", afirmou Calvo, referindo-se ao período em que o PSOE governou em minoria após a queda de Mariano Rajoy (PP).



Recorde-se que os socialistas contaram nesse período com o apoio parlamentar do Podemos e dos independentistas catalães, algo que será difícil de repetir na próxima legislatura.



Por um lado, porque os separatistas exigem discutir um referendo de independência, algo que Sánchez já descartou, e, por outro, porque o Podemos parece querer condicionar o apoio à sua inclusão formal num governo de coligação com o PSOE.



"Somos imprescindíveis para um governo de esquerdas", vincou Pablo Iglesias no domingo à noite.



O facto é que, mesmo com o apoio do Podemos, o futuro governo ficará aquém da maioria no Parlamento, precisando de negociar apoios pontuais com pequenos partidos de esquerda que lhe garantam os votos necessários para aprovar, primeiro, a investidura de Sánchez e, depois, o seu programa durante a legislatura.



Cristina Narbona, presidente do PSOE, admitiu ontem que Espanha "precisa de estabilidade" e, por isso, "nenhuma opção deve ser descartada". Acrescentou, porém, que "não há pressa em tomar uma decisão já hoje ou amanhã".



Cidadãos fecha porta a Sánchez e assume-se "líder da oposição"

O Cidadãos rejeitou uma coligação com o PSOE apesar de esta ser a única solução que garante uma maioria estável no Parlamento.



"Não vamos facilitar a chegada do Sr. Sánchez à Moncloa", disse Inés Arrimadas, garantindo que o partido "vai liderar a oposição".



PORMENORES

PP perde feudo galego

O ‘reinado’ de 37 anos do Partido Popular na Galiza chegou ao fim no domingo, com os populares a perderem as primeiras eleições na região para o PSOE.



Bascos ‘varrem’ populares

Pela primeira vez em democracia, o PP foi completamente ‘varrido’ do mapa político no País Basco, não conseguindo eleger um único deputado.



"Canibalização da direita"

O antigo PM espanhol, José María Aznar, do PP, culpou a "canibalização do centro-direita" pelos maus resultados do partido.



Casado "precisa de tempo"

O secretário-geral do PP, Teodoro Egea, defendeu que é preciso "dar tempo" a Pablo Casado e rejeitou a demissão do líder popular, apesar da pior derrota de sempre do partido.