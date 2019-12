Inferno na Austrália: Fogo pinta céu de vermelho e deixa centenas presas em pontão. Veja as imagens

O inferno que se vive na Austrália já fez onze mortos, deixou cinco pessoas desaparecidas e colocou milhares cercadas devido aos incêndios florestais que estão a devastar o sudeste do país, anunciaram as autoridades. Segundo avança o jornal Mirror, centenas de pessoas - entre moradores e turistas - aterrorizadas fugiram do fogo para um pontão australiano, acabando por ali ficar presas.

Várias imagens a circular no Twitter mostram pessoas no pontão com cobertores e refrigeradores.





10:30am update from Dad at the wharf in Mallacoota - "fire front not far away" #Mallacoota #bushfirecrisis pic.twitter.com/MvgeiZqujM — bluesfestblues (@bluesfestblues) December 30, 2019





O cenário devastador que se vive no país com as chamas a pintar o céu de vermelho está a cada vez mais preocupante com colunas de fogo de 12 quilómetros. A situação no estado de Victoria piorou nos últimos dias, com 260 novos incêndios declarados na segunda-feira e mais 61 durante as primeiras horas desta terça-feira.



Várias fotografias e vídeos divulgados nas redes sociais refletem o desespero dos moradores e dos turistas.





Footage from Betka Road, facing towards Betka Beach, south of the Mallacoota CBD, taken by a resident. Posting with permission. #vicfires pic.twitter.com/laSN0aGQ26 — Luke Henriques-Gomes (@lukehgomes) December 31, 2019





O novo balanço feito pelas autoridades esta terça-feira, último dia do ano, avança que há pelo menos mais duas mortes a registar.

"Hoje é um dia terrível para [o estado] de Nova Gales do Sul. Após a trágica morte, na noite passada, de um bombeiro voluntário, a polícia confirmou duas mortes em Cobargo. Uma terceira pessoa está desaparecida", afirmou, em conferência de imprensa, a chefe de governo daquele estado, Gladys Berijiklian.

Antes, o chefe de governo do estado de Victoria, Daniel Andrews, indicara que estão por localizar quatro pessoas naquele estado do sudeste do país, e que se encontravam nas áreas onde vários fogos estão ativos.

No município de East Gippsland, na fronteira com o estado de Nova Gales do Sul, ao qual pertence Mallacoota, cerca de quatro mil pessoas fugiram para as praias para escapar às chamas, numa das regiões mais turísticas da Austrália.

Andrews disse que está a ser considerada a possibilidade de evacuar algumas comunidades afetadas pelos incêndios, como Mallacoota, onde, de acordo com imagens difundidas nas redes sociais, é visível um céu vermelho e fumo denso.

"Fizemos pedidos [à Defesa australiana] para nos apoiar na avaliação dos danos às propriedades e também para aceder a algumas comunidades isoladas por via marítima", sublinhou.



Apesar dos incêndios que não dão tréguas, as autoridades avançaram que o espetáculo de fogo de artifício se irá manter.