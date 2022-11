Polska Babinks foi impedida de entrar num restaurante em Paris, França, devido a estar a usar uma roupa muito decotada.



Num vídeo publicado no início desta semana, que conta já com mais de 3,6 milhões de visualizações, é possível ver a tiktoker e uma amiga a entrarem no restaurante e a serem barradas pelo dono do estabelecimento. O homem declarou que as mulheres não estavam "vestidas adequadamente".





De acordo com o jornal New York Post, Polska Babinks usava uma mini-saia e um top cropped decotado, enquanto a amiga vestia uma camisa preta apertada e umas calças com fitas vermelhas amarradas nos joelhos, cotovelos e pulsos.









A inflencer