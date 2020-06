Instagrammer que mostrava estilo de vida luxuoso nas redes sociais detido por esquema fraudulento

Jamal al-Jalaf -

Chama-se Raymond Abbas, é da Nigéria, e ficou conhecido no Instagram por exibir o seu estilo de vida luxuoso atraindo vítimas de todo o mundo. O instagrammer foi agora detido por alegadamente estar envolvido num esquema fraudulento que lhe rendeu cerca de 400 milhões de euros e vitimou pessoas em todo o mundo.Raymond é conhecido por Hushpuppi nas redes sociais, tem cerca de 2,4 milhões de seguidores e no seu Instagram é possível encontrar jatos privados, roupas de marca e carros de luxo. O dinheiro para este estilo de vida era conseguido através de um esquema fraudulento em que o nigeriano e outros 12 associados roubavam informações de cartões de crédito mundialmente através de sites falsos de empresas e bancos conhecidos.Após o roubo, o grupo lava o dinheiro roubado, segundo o porta-voz da polícia -do Dubaionde Raymond foi detido no início do mês [junho].As detenções foram feitas através do FBI e Interpol e os suspeitos localizados através das redes sociais.