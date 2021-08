Os correios italianos intercetaram uma carta suspeita dirigida ao Papa Francisco com três balas no interior. O documento era proveniente de França.



"Para o Papa, Cidade do Vaticano, Praça de São Pedro, Roma", eram as palavras que vinham na carta descoberta nas instalações dos serviços postais num subúrbio de Milão na noite de domingo.



As autoridades italianas investigam a origem e as circunstâncias da carta.