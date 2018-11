Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Investigadores detetam estrela que deverá ajudar a perceber a formação do Sol

Estudo de arqueologia galáctica descobriu uma irmã do Sol "muito especial".

Por Lusa | 17:10

Investigadores detetaram uma "estrela irmã do Sol" que pode ajudar a perceber a sua formação, segundo um estudo divulgado esta sexta-feira, realizado por uma equipa internacional, em colaboração com o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço do Porto.



Segundo o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), o estudo de arqueologia galáctica, publicado esta sexta-feira na revista Astronomy & Astrophysics, descobriu uma irmã do Sol (estrela tipo G3) "muito especial", devido à sua "idade" e "composição química".



"Estima-se que serão milhares as estrelas irmãs do Sol que se formaram no mesmo enxame juntamente com a nossa estrela, há cerca de 4,6 mil milhões de anos. Com o passar do tempo, as estrelas do enxame espalharam-se pela nossa galáxia, o que dificulta a sua deteção", esclarece.



Em comunicado, o instituto explica que foi através de uma amostra de 230 mil espetros do Projeto AMBRE do Observatório da Côte d'Azur, e de dados astrométricos "muito precisos", que os investigadores conseguiram "fazer uma seleção de estrelas com composições químicas semelhantes à do Sol".



De acordo com o investigador do IA e da Universidade do Porto, Vardan Adibekyan, citado no comunicado, tendo em conta que "não há muita informação acerca do passado do Sol", este estudo pode "ajudar a perceber onde na galáxia, e em que condições, se formou".



O instituto salienta ainda que as estrelas irmãs do Sol podem ser "boas candidatas à procura de vida", isto porque "há a possibilidade de a vida ter sido transportada entre planetas das estrelas do enxame solar".



Segundo o investigador da Universidade do Porto, "se tivermos sorte, e a nossa estrela irmã do Sol tiver um planeta, e o planeta for rochoso, na zona de habitabilidade, e finalmente, se esse planeta tiver sido 'contaminado' pelas sementes da vida da Terra, então temos o que nós sempre sonhamos -- uma Terra 2.0, a orbitar um Sol 2.0".



A equipa do IA responsável pelo estudo, designado "The AMBRE project: searching for the closests solar siblings", planeia agora, através do espetrógrafo HARPS e ESPRESSO, começar uma campanha à procura de planetas à volta desta estrela.



"Encontrar e caracterizar sistemas planetários em volta de estrelas irmãs do Sol pode revelar informação extremamente importante acerca do resultado de formação planetária num ambiente partilhado", acrescenta o instituto no comunicado.



Para além de investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, estiveram também envolvidos neste estudo investigadores do Observatório da Côte d'Azur e do Observatório Astronómico Byurakan.