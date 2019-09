Irão acusa Estados Unidos de mentir e faz ameaças

O Irão ameaçou este domingo os Estados Unidos com guerra após o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, ter responsabilizado Teerão pelos ataques com drones deste sábado a duas petrolíferas na Arábia Saudita.O ataque provocou vários incêndios nas refinarias sauditas, levando a uma quebra de mais de metade na produção de petróleo e que se deve refletir no aumento do preço do barril nos mercados internacionais.O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano condenou as acusações de Mike Pompeo e considerou-as "incompreensíveis e insensatas".Um responsável da Força Aeroespacial do Irão lançou mesmo uma ameaça aos EUA afirmando que "as bases americanas e os porta-aviões num raio de dois mil quilómetros" estão ao alcance dos mísseis iranianos.As tensões entre Estados Unidos e Irão têm aumentado ao longo dos últimos meses e este novo episódio surge após Donald Trump assumir a possibilidade de se encontrar com o presidente do Irão, Hassan Rohani, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas que decorre este mês.