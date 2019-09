‘Falcão’ John Bolton despedido por Trump

O presidente Donald Trump demitiu esta terça-feira o Conselheiro de Segurança Nacional John Bolton, um dos principais ‘falcões’ da sua administração, aparentemente, devido a divergências sobre as negociações com os Taliban."Informei John Bolton de que os seus serviços já não eram necessários na Casa Branca. Discordei de muitas das suas sugestões", escreveu Trump no Twitter. Bolton respondeu garantindo que foi ele quem pediu a demissão. Bolton é o terceiro Conselheiro de Segurança Nacional demitido por Trump após H.R. McMaster e Michael Flynn.Fontes da Casa Branca avançaram que os dois mantiveram uma "acesa discussão" por causa da intenção de Trump de receber os líderes dos Taliban em Camp David para negociar um acordo para a retirada das tropas americanas do Afeganistão. As negociações acabaram por ser canceladas por Trump após a morte de um soldado norte-americano num ataque Taliban.Além do Afeganistão, Bolton opunha-se abertamente às negociações de Trump com a Coreia do Norte e ao recente convite ao Irão para negociações diretas.