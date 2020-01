Irão tem na mesa 13 "cenários de vingança" aos EUA

O Irão está a ponderar 13 "cenários de vingança" possíveis para responder à morte do general Qassem Soleimani, que estava a cargo das operações no estrangeiro, provocada pelas forças norte-americanas.O anúncio foi feito pelo chefe do conselho da segurança nacional do Irão, Ali Shamkhani, segundo a Bloomberg esta terça-feira, 7 de janeiro, que cita a agência de notícias semi-oficial "Fars"."Mesmo que apenas o mais fraco desses [13] cenários reúna consenso, a sua implementação pode ser um pesadelo histórico para os americanos", terá afirmado Ali Shamkhani, esclarecendo que para já não será divulgada mais informação para os media.Estas declarações estão já a ter impacto nos futuros das bolsas norte-americanas que fecharam ontem em alta, recuperando das fortes perdas das últimas duas sessões que tinham sido influenciadas pelo aumento da tensão no Médio Oriente. Contudo, esta notícia poderá inverter novamente o sentimento dos investidores.Também esta terça-feira, em Teerão, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, disse que os EUA iriam sofrer as consequências por matarem o general "no momento e no sítio que o Irão escolher".O ministro disse ainda que começou a contagem decrescente para a saída das tropas norte-americanas do Médio Oriente, alertando que haverá uma guerra "multi-generacional" caso a região continue a contar com a presença norte-americana. Os EUA enviaram milhares de soldados para a região, nomeadamente para o Iraque, mas o parlamento iraquiano quer que se retirem.Esta segunda-feira o presidente iraniano, Hassan Rouhani, também deixou um aviso no Twitter: "Jamais ameacem a nação iraniana". Hoje o parlamento iraniano declarou o Pentágono, a sede do departamento da defesa dos EUA, como terrorista.