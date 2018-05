Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irmãs adolescentes engravidam as duas do namorado da mãe

Jovens de 17 e 19 anos estão à espera de bebé do mesmo homem.

12:09

Uma jovem menor de 17 anos escreveu uma carta à coluna sentimentalista do jornal The Sun onde conta que descobriu que está grávida do namorado da mãe. Para piorar a situação, a britânica revela que também a irmã mais velha, de 19 anos, está à espera de bebé, exatamente do mesmo homem, e já decidiu contar à mãe.



"Sempre me senti atraída por ele desde que ele entrou na vida da minha mãe há cerca de um ano atrás. Ela e o meu pai divorciaram-se e o meu pai voltou a casar. A minha mãe ficou destroçada mas passado algum tempo começou a sair com as amigas e arranjou este namorado mais novo", começa por contar a jovem menor.



Passado algum tempo juntos, o casal decidiu morar junto, na casa da mulher com as duas filhas. Uma noite, quando a mãe das irmãs tinha ido visitar a avó destas, o inevitável aconteceu e a jovem britânica de 17 anos envolveu-se com o padrasto.



"Fui eu que o convidei para bebermos um copo lá em casa. Inicialmente ele mostrou-se resistente mas depois aceitou ficar comigo em casa. Uma bebida levou à outra e no entretanto a minha mãe não sabia de nada...Ela não ia ficar feliz de saber que estávamos ali naquelas condições", assume.



A uma certa altura da noite, os dois já estavam completamente alcoolizados e envolveram-se sexualmente. "Estava a dar algo de engraçado na televisão e nós começámos a rir sem parar mas de repente começámos a chorar, abraçámos-nos e beijámos-nos. De repente estávamos a fazer sexo no sofá", conta.



A jovem achava que a história entre os dois ia ficar por ali e que a mãe nunca iria descobrir a traição. Mas mais tarde, para além de descobrir que estava grávida do padrasto, descobriu que o mesmo se passava com a irmã mais velha, que anunciou a notícia à mãe, que ficou inconsolável.



"A minha mãe acabou por expulsá-lo de casa e agora ele desapareceu do mapa. Já tenta contactá-lo mas ele não me responde às mensagens nem atende as chamadas. Não sei o que fazer agora", concluiu a jovem, assustada.