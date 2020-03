Itália regista número recorde de 168 mortes nas últimas 24 horas devido ao coronavírus

Os mortos pelo novo coronavírus em Itália são já 631, um aumento de 168 relativamente a segunda-feira, um recorde de fatalidades pelo vírus em 24 horas, segundo as autoridades.

As autoridades italianas registaram 8.514 casos positivos de vírus, tendo 1.004 sido já curadas, o que perfaz um total de 10.149 infetados, desde o início da crise em Itália, fazendo deste país o mais afetado pelo surto na Europa.

Todas as 168 mortes nas últimas 24 horas foram registadas na Lombardia, no norte, onde 468 pessoas já morreram vítimas do novo coronavírus.