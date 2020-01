Italiana descobre que máscara usada para proteção do coronavírus é fabricada em Wuhan

Lara, uma italiana que trabalha no aeroporto de Roma, divulgou nas redes sociais que a máscara que comprou para se proteger do coronavírus foi fabricada em Wuhan, a província chinesa onde está localizado o "epicentro" do vírus mortal.A mulher conta que só se apercebeu da origem das máscaras depois de as comprar. As mesmas foram produzidas em abril do ano passado e foram distribuídas por uma empresa farmacêutica italiana.Na farmácia onde Lara fez a compra e segundo avança a Euronews, a encomenda das máscaras foi feita com meses de antecedência. A China pede agora que todas as máscaras que estão a chegar às farmácias na Europa sejam devolvidas à China porque é o país com mais carência.Uma empregada da farmácia explicou que ficam com cerca de 2000 máscaras das encomendas que recebem e que as outras voltam a enviar para a China.