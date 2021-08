Italiano detido em Cabo Verde acusado de abusar sexualmente de criança

Um italiano de 53 anos foi detido na ilha cabo-verdiana do Sal por suspeitas da prática de um crime de abuso sexual contra uma criança de 5 anos, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ) cabo-verdiana.

Em comunicado, a PJ avançou que a detenção aconteceu no sábado, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um mandado do Ministério Público, fora de flagrante delito.

O homem é suspeito da prática de um crime de abuso sexual, na sua forma agravada, contra uma criança de 5 anos.

O detido foi presente ao tribunal, que aplicou como medida de coação termo de identidade e residência, apresentação periódica às autoridades judiciais, proibição de contacto com a vítima e interdição de saída do país.

Na semana passada, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou que o Conselho de Ministros aprovou a estratégia nacional e o Plano de Ação e de Comunicação para a Prevenção e Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, e que vai liderar o Conselho Interministerial para os Direitos das Crianças, no âmbito dessa estratégia nacional.