Já imaginou abrir a torneira e em vez de água... saía vinho? Avaria em adega italiana surpreendeu moradores

da cidade italiana de Castelvetro, no norte de Itália.





iorgia Mezzacqui, deputada da câmara da cidade italiana, afirmou que tinha proporcionado um momento de descontração numa altura em que Itália se debate com centenas de casos de coronavírus.



Vinho a sair das torneiras de sua casa. Já imaginou? Uma avaria no funcionamento de uma adega fez com que mil litros de vinho Lambrusco, que estava pronto a ser engarrafado, fluísse nas torneirasA avaria, causada por uma válvula com defeito no circuito de lavagem dentro da linha de engarrafamento, durou cerca de três horas e surpreendeu os moradores de 20 casas daquela cidade. O governo local publicou na sua página de Facebook que o incidente não apresentava riscos à saúde.Quanto ao insólito momento, G

"Num momento em que não temos muitas razões para sorrir, estou feliz por termos conseguido trazer um momento de alegria à população", disse.







