Já imaginou ser pago para dormir? Empresa paga mais de 27 mil euros para monitorizar o seu sono

o impacto da luz e do som no descanso das pessoas.



Os selecionados terão de usar um dispositivo de monitorização do sono para que a empresa possa perceber como que as diferentes condições que rodeiam o alvo do estudo afetam a qualidade do descanso do mesmo.



Imagine que uma empresa lhe oferece um posto de trabalho com uma remuneração superior a 27 mil euros onde apenas terá de dormir. Aceitava?Uma empresa está à procura de um voluntário que durma em Nottingham, no Reino Unido, durante 15 dias para que possam monitorizar o sono desse 'trabalhador'. Em troca são oferecidos mais de 27 mil euros de remuneração "proporcionais aos seus esforços".O objetivo desta empresa é investigar

Estas condições testadas incluem o uso de cortinas opacas e diferentes variações de luz e som. Mais uma vez acordado, o candidato vencedor será solicitado a preencher um questionário para que os Hillarys possam ter uma visão pessoal dos resultados de cada ambiente.



O candidato terá ainda de preencher relatórios sobre o sono apói acordar.