"Já nem é russofobia, é perversão": Rússia protesta após declarações do Papa sobre minorias russas

A Rússia expressou esta terça-feira "indignação" com as declarações do Papa Francisco sobre o alegado papel das minorias étnicas russas no conflito na Ucrânia, informaram as agências noticiosas russas.

O Papa Francisco afirmou, numa entrevista publicada segunda-feira, que alguns dos combatentes "mais cruéis" da ofensiva russa na Ucrânia "não são da tradição russa", mas pertencem a minorias como "chechenos, burates" (grupo étnico da Mongólia), referindo-se aos povos indígenas destas regiões russas.

Em reação, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, escreveu no Telegram, na segunda-feira, dizendo: "Já nem é russofobia, é perversão".