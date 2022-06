Jada Pinkett Smith reage pela primeira vez a agressão de Will Smith nos Óscares

A atriz Jada Pinkett Smith falou publicamente pela primeira vez sobre a agressão do marido, Will Smith ao apresentador Chris Rock, durante a cerimónia dos Óscares, depois de este ter feito uma piada sobre o corte de cabelo de Jada.A mulher de Will Smith olhou diretamente para a câmara no episódio de quarta-feira de "Red Table Talk", o seu programa no Facebook Watch, e disse que a sua esperança "mais profunda é que estes dois homens inteligentes tenham a oportunidade de recuperarem do que aconteceu, de conversarem sobre o assunto e reconciliarem-se"."No estado atual do mundo, precisamos de ambos, na verdade precisamos uns dos outros mais do que nunca", acrescentou.Depois do incidente, Will Smith pediu desculpa ao comediante Chris Rock e à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas através de comunicado. Jada Pinkett Smith explicou ainda que o marido está num processo de "cura profunda".A atriz que sofre de alopecia, uma doença que provoca a queda de cabelo, decidiu dar a conhecer a sua história e ajudar outras pessoas que passem pela mesma situação."Estou a aproveitar este momento para dar à nossa família alopecia' a oportunidade de falar sobre como é ter esta condição", concluíu.