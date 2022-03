Academia "condena" bofetada de Will Smith a Chris Rock nos Óscares e abre inquérito ao caso

A Academia de Cinema dos EUA, em comunicado, anunciou que "condena" a bofetada dada por Will Smith a Chris Rock no palco em plena transmissão da cerimónia dos Óscares, ocorrida este domingo.Ainda, a Academia anunciou que abriu um inquérito interno ao caso de agressão e que está a ponderar medidas a aplicar.O momento polémico foi um dos temas mais falados na noite grande do cinema. Chris Rock fez uma piada em que comparava Jada Pinkett Smith - que perdeu o cabelo devido a uma doença autoimune, a alopecia areata - à Tenente Jordan O'Neill, personagem de Demi Moore no filme "G.I. Jane" que tem o cabelo rapado.Will Smith, visivelmente irritado, dirigiu vários insultos a Chris Rock, que estava no palco como apresentador e em plena cerimónia, e acabou mesmo por se levantar, subir ao palco e desferir uma bofetada na cara do humorista.