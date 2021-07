Jair Bolsonaro diagnosticado com obstrução intestinal culpou ataque à faca de 2018 pelo estado de saúde

O presidente Jair Bolsonaro passou a noite no hospital em São Paulo, transferido de Brasília, após ter sido diagnosticado com uma obstrução nos intestinos. O chefe de Estado deverá realizar mais exames esta quinta-feira, detalha o jornal brasileiro Globo.Bolsonaro não deverá ser sujeito a cirurgia, segundo o cirurgião Antonio Luiz Macedo que coordena a equipa médica do presidente que indica que o mesmo deverá permanecer internado sem previsão de alta.O chefe de Estado brasileiro chegou a responsabilizar o ataque à faca que sofreu em 2018 pelos problemas de saúde que enfrenta.

"Após exames realizados no Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdómen do Presidente da República, decorrentes do atentado à faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência", indicou a Secretaria Especial de Comunicação Social em comunicado.

Posteriormente, Jair Bolsonaro recorreu às redes sociais para atribuir a crise de soluços que enfrenta, e que o poderá levar a uma cirurgia, ao ataque que sofreu em 2018, durante a campanha eleitoral.