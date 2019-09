Jair Bolsonaro diminui o número de ministérios no governo brasileiro

O governo do presidente Jair Bolsonaro deve reduzir até final deste ano o número de ministérios, numa tentativa de diminuir custos e de otimizar o funcionamento da pesada e cara máquina pública brasileira. O corte está a ser preparado por uma secretaria especial do Ministério da Economia.Em princípio, pelo que já foi definido até aqui, o corte atingirá três ministérios, que se fundirão a outras pastas já existentes. Com isso, o número total de ministérios do governo Bolsonaro, atualmente 22, passará para 19.De acordo com o novo desenho administrativo que deverá ser apresentado ao Congresso no final deste mês de setembro ou, no máximo, em outubro, o Ministério do Turismo passará a ser uma secretaria do Ministério do Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Regional será absorvido pelo Ministério da Integração Nacional, e o Ministério dos Direitos Humanos passará a secretaria na pasta da Cidadania.