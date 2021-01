Jair Bolsonaro: "O Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada"

Na sua primeira declaração pública do novo ano, o presidente brasileiro enviou ao país uma mensagem totalmente oposta à esperança de dias melhores que todos queriam ouvir. Falando a apoiantes à saída do Palácio da Alvorada, a residência oficial em Brasília, Bolsonaro disparou que o Brasil está falido e que não sabe o que fazer para mudar isso.

"Chefe (dirigindo-se a um apoiante que o tinha interpelado), o Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda, mas teve esse vírus, potencializado por esses media que nós temos. Esses media sem caráter. Eles fazem um trabalho incessante para tentar desgastar e tirar a gente daqui e atender interesses escusos desses media", declarou Bolsonaro, repetindo a teoria da conspiração defendida por si e pelos bolsonaristas segundo a qual a imprensa faz parte de um grande plano maquiavélico para o derrubar da presidência.

O presidente começou assim 2021 com o mesmo discurso derrotista com que terminou 2020, dizendo que os recursos do país acabaram e que não há dinheiro para continuar a pagar a ajuda de emergência que milhões de famílias receberam ao longo de cinco meses para enfrentar a Covid-19, e que não tem como atender aos incessantes pedidos de cidadãos e empresas para reduzir impostos. No fim de dezembro, o chefe de Estado brasileiro também já tinha afirmado não poder fazer nada para pôr fim aos brutais aumentos especulativos dos alimentos, logo num momento de pandemia e desemprego, e que era melhor pagar mais pela comida do que haver desabastecimento.

Bolsonaro retomou esta terça-feira o trabalho depois de umas curtas férias na praia, no litoral de São Paulo, onde promoveu inúmeros ajuntamentos, sempre sem máscara, que diz sistematicamente não proteger ninguém e não servir para nada. E, ironizando, respondeu às críticas dos media por não usar máscara garantindo que, ao mergulhar no fim do ano passado em Praia Grande tinha usado a proteção, pois não queria transmitir a Covid-19 aos peixinhos.