Bolsonaro diz que eficácia de máscaras contra a Covid-19 "é quase nula"

Negacionista ferrenho da gravidade do Coronavírus, que já chegou a classificar como "invenção da imprensa mundial" e como apenas "uma gripezinha", o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, criticou esta quarta-feira o uso de máscaras, consideradas uma das formas mais eficazes de se evitar o contágio da doença. Falando a apoiantes no final da tarde à porta do Palácio da Alvorada, residência oficial em Brasília, Bolsonaro afirmou que as máscaras, recomendadas por médicos de todo o mundo, não servem praticamente para nada.

"Tem algum médico aí? A eficácia da máscara é quase nula .Eu não concordo, não (com o uso de máscara), acho que não deveria ter máscara porcaria nenhuma", disparou Jair Bolsonaro, que, apesar disso, estava de máscara, algo que não costuma fazer.

Bolsonaro fez esse novo ataque ao uso da proteção contra o Coronavírus pouco depois de ter sofrido uma derrota no Congresso em relação ao assunto. O Senado anulou determinação de Bolsonaro tomada em Julho que desobrigava o uso de máscaras em escolas, empresas, comércios e indústrias e em quaisquer outros locais fechados, públicos ou privados, mas os senadores tornaram esse uso obrigatório em todos esses locais e em todas as áreas abertas do território brasileiro.

Até esta quinta-feira, o Brasil já contabiliza mais de 3,4 milhões de pessoas infetadas pelo Coronavírus, mais de 111 mil das quais morreram. O país parece ter atingido um patamar de estabilidade, pois não houve nas últimas semanas uma nova disparada de contágios e de mortes, mas continua com números extremamente elevados, registando diariamente uma média de 50 mil novos infetados e mais de 1200 óbitos.