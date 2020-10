Jair Bolsonaro rejeita vacina chinesa contra Covid-19

Na véspera, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e o governador de São Paulo, João Dória, tinham anunciado a assinatura de um compromisso para a aquisição da vacina, que seria incluída no plano nacional de vacinação.







O secretário Nacional da Saúde, Élcio Franco, esclareceu depois que aquilo que Pazuello assinou foi um mero protocolo de intenções, não vinculativo.



pormenores



Espanha passa um milhão



A Espanha tornou-se esta quarta-feira o primeiro país europeu a ultrapassar a marca de um milhão de casos de Covid-19, duplicando o número de infeções em apenas seis semanas. O país regista ainda 34 366 mortos.





Recolher obrigatório



Várias regiões francesas vão entrar em “alerta máximo”, aumentando assim o número de zonas com recolher obrigatório entre as 21h e as 6h. O governo revelou ainda que vai propor a extensão do estado de emergência até 16 de fevereiro.





Mais medidas restritivas



O governo checo ordenou o encerramento da maior parte das lojas a partir desta quinta-feira e proibiu todas as deslocações não essenciais de pessoas para tentar travar a propagação do vírus.





Casos na Nova Zelândia



A Nova Zelândia registou esta quarta-feira 25 novas infeções, batendo o recorde diário de casos desde o início da pandemia. A maioria dos casos são importados.





Madrid quer impor recolher noturno



A Comunidade de Madrid admitiu quarta-feira impor de forma unilateral o recolher obrigatório entre a meia-noite e as seis da manhã para evitar a realização de festas e ‘botellons’ mesmo que o governo central decida não adotar a medida em todo o país.



As novas restrições poderão entrar em vigor já a partir de sábado, que é quando termina o estado de emergência na região da capital.