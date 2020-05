São Paulo com mais de 100 mil infetados por coronavírus

O estado de São Paulo, a região do Brasil mais atingida pela pandemia, ultrapassou a marca das 100 mil pessoas infetadas pela doença e registou um novo recorde diário de contaminações.De acordo com o órgão regional de Saúde, o estado onde vivem cerca de 45 milhões de pessoas tinha na última sexta-feira 101 556 infetados com o novo coronavírus. O número de mortos pela Covid-19 também bateu uma outra marca em São Paulo, tendo registado 295 novos óbitos, aumentando o total de vítimas fatais da doença no território paulista para 7275, o maior número entre todos os 27 estados brasileiros.Há uma semana, o governador João Dória anunciou que, devido ao avanço da pandemia em São Paulo, o governo regional tinha criado um protocolo para adotar o confinamento total e obrigatório da população, uma vez que parte significativa dos habitantes das 645 cidades paulistas continuava a desrespeitar as medidas voluntárias decretadas até agora.De repente, e apesar do crescimento do número mortes e infetados, Dória, que nega ter tomado a decisão por pressões do setor empresarial, anunciou que pretende iniciar amanhã um programa de reabertura das cidades, incluindo do comércio, centros comerciais e outras atividades. A rapidez da abertura irá depender da situação de cada município, mas tudo indica que irá favorecer a capital do estado.Moçambique registou este sábado mais 10 novos casos de infeção, elevando o total no país para 244, mantendo-se os dois óbitos registados e as 90 pessoas recuperadas. Todos os novos casos de Covid-19 são respetivos a cidadãos moçambicanos, sendo que cinco estão assintomáticos e os restantes têm sintomas leves a moderados, encontrando-se todos em isolamento domiciliar. Entre os doentes há uma criança com menos de cinco anos.Foram registados este sábado mais 15 novos casos de infeção em Cabo Verde, todos na cidade da Praia, elevando assim o total no país para 421. No mesmo dia foram ainda dadas como recuperadas da doença 12 pessoas, sendo que o número de mortos manteve-se nos quatro. O governo de Cabo Verde declarou na sexta-feira o final do estado de emergência na ilha de Santiago, a única com casos ativos, iniciando-se este sábado o estado de calamidade.Francisco Pavão, médico português, considera que Angola "fez a diferença" quando adotou com antecipação as medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus, salientando que a população está "mais preparada" para viver com epidemias. O país regista atualmente 81 casos de infeção e quatro óbitos.O presidente de São Tomé e Príncipe prolongou pela quinta vez consecutiva o estado de emergência no país. O governo acredita que o pico da pandemia poderá acontecer a 27 de junho, reconhecendo que a situação atual da doença no país é "complicadíssima". O arquipélago já registou no total 463 casos de infeção.Na segunda-feira, as regras de confinamento diminuem em três ilhas do arquipélago das Canárias e numa no arquipélago das Baleares, permitindo que as esplanadas dos restaurantes possam reabrir até 75% da sua capacidade.Os primeiros cidadãos europeus conseguiram este sábado regressar à China, num voo que partiu de Frankfurt, na Alemanha. A China, recorde-se, tinha fechado as fronteiras no final de março e suspendido os vistos de entrada no país.O Reino Unido vai lançar um pacote de recuperação, ainda antes do verão, focado na criação de empregos e em projetos de infraestruturas, de modo a relançar a economia, anunciou este sábado o ministro das Finanças, Rishi Sunak.O presidente do Irão, Hassan Rouhani, anunciou este sábado que as mesquitas de todo o país vão reabrir para as orações diárias, acrescentando que os centros comerciais vão poder ficar abertos para além das seis da tarde.Uma vacina contra o novo coronavírus, que está a ser fabricada pelo Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan e de Pequim, poderá estar pronta para ser posta no mercado no final deste ano ou no início de 2021.A Coreia do Sul teve de voltar a fechar mais de 200 escolas, depois de terem reaberto na quarta-feira, devido a um novo pico de casos de infeção. Os parques públicos e museus em Seul e nas cidades vizinhas já foram encerrados.Os parques e jardins em Paris voltaram a reabrir este sábado, pela primeira vez desde que foi decretado o confinamento obrigatório. A reabertura foi antecipada, pois estava prevista para 2 de junho, com o início oficial da fase dois do desconfinamento.Milhares de pessoas juntaram-se este sábado em Sarajevo, na Bósnia, para protestar contra a gestão do governo durante a pandemia de Covid-19, especialmente depois das acusações sobre a compra de ventiladores com defeito.O governo alemão está a preparar um plano a curto prazo para reativar a economia do país, na sequência da crise causada pela pandemia. Segundo a chanceler Angela Merkel, o plano deverá impulsionar "a inovação e a economia sustentável".A Índia registou este sábado um recorde diário de casos de infeção, com 7964 novos casos. O país já levantou algumas medidas de restrição, no entanto o primeiro-ministro, Narendra Modi, afirmou que ainda há um "longo caminho pela frente".