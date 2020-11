Jair Bolsonaro sofre revés nas municipais no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro sofreu um duro revés político ao ver derrotados nas urnas a maioria dos candidatos que apoiou nas eleições municipais de domingo. Ao contrário de 2018, quando uma onda de conservadorismo radical varreu o Brasil sob o comando de Bolsonaro, os brasileiros optaram agora por candidatos moderados e políticos tradicionais experientes.









Dos 13 candidatos que apoiou, Bolsonaro viu nove afundarem-se nas urnas. Outros dois passaram à segunda volta mas longe dos favoritos, e só dois foram eleitos. Os maiores fracassos ocorreram exatamente nas cidades prioritárias para o presidente: São Paulo, onde Celso Russomanno, que chegou a liderar as sondagens, ficou em quarto lugar, e no Rio de Janeiro, onde o bispo da IURD Marcelo Crivella vai à segunda volta mas, segundo as sondagens, com poucas chances de vencer.

Por todo o Brasil, os eleitores rejeitaram o radicalismo e trouxeram de volta os partidos tradicionais de que se tinham afastado em 2018, escolhendo políticos experientes e com provas já dadas. Os partidos que mais autarquias conquistaram foram o Movimento Democrático Brasileiro, o Partido Progressista, o Partido Social Democrata, o Partido da Social Democracia Brasileira e o Partido Democratas, todos de direita moderada, centro ou centro-esquerda.

Decisão adiada Em São Paulo vão disputar a segunda volta o atual autarca, Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSL. No Rio de Janeiro passaram à segunda ronda o ex-autarca Eduardo Paes (Democratas), e Marcello Crivella (Republicanos).







pormenores



Ataque informático a partir de Portugal

A polícia brasileira identificou Portugal como país de origem de um ataque informático contra o Tribunal Superior Eleitoral antes das eleições, mas garantiu que os hackers só tiveram acesso a informação antiga e pública e não comprometeram a segurança das eleições.



PT encolhe

Apesar do apoio do ex-presidente Lula da Silva, o Partido dos Trabalhadores (PT) só conseguiu eleger 174 autarcas nas 5568 cidades em disputa, muito abaixo de outras eleições. Vários candidatos do partido vão ainda disputar a segunda volta.





Boulos foi a grande surpresa



A maior surpresa das municipais foi a expressiva votação e passagem à segunda volta em São Paulo de Guilherme Boulos, líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e candidato do pequeno Partido Socialismo e Liberdade. Com apenas 20 segundos de tempo de antena, quase sem fundos nem estrutura, Boulos, que vive numa casa modesta na periferia, ultrapassou os candidatos apoiados por Bolsonaro e Lula e teve 20% dos votos.