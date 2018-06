Japonês de 82 anos obrigado a sair de ilha onde queria morrer

Homem vive há 29 anos sem acesso a tecnologias ou alimentos já preparados na ilha da Sotobanari.

Um homem japonês viveu durante 29 anos na ilha de Sotobanati, sem acesso a alimentos preparados ou qualquer tipo de tecnologia.



Masafumi Nagasaki, de 82 anos, está agora alojado numa propriedade do estado japonês, na ilha de Ishigaki, a cerca de 72 quilómetros do local que foi a sua casa durante quase três décadas.



O idoso teve de abandonar o local onde se encontrava quando as autoridades de Okinawa foram avisadas por um grupo de turistas para o estado em que encontrava o homem, aparentemente doente.



Segundo avança o jornal Telegraph, Masafumi terá chegado a Sotobanari, uma ilha do Japão, em 1989. Anteriormente, Masafumi era fotógrafo em Osaca, mas não se sentia integrado na comunidade, optando por viver sozinho 'na natureza'.

"As pessoas tratavam-me como um idiota, faziam-me sentir como tal (…) Aqui não tenho que fazer o que me dizem, só preciso de seguir as regras da natureza", avançou num documentário dirigido por Álvaro Cerezo, em 2014.