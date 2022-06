Jason Momoa está em Portugal para participar na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas que decorre de 27 de julho a 1 de julho em Lisboa.



A estrela de "Aquaman" deixou um apelo à proteção dos oceanos, que será repetido no arranque oficial do evento já esta segunda-feira.





"O momento de agir é agora. Os nossos oceanos têm problemas", afirmou Momoa num evento direcionado aos jovens na praia de Carcavelos.

O ator defendeu também que a Humanidade tem o compromisso de "proteger os oceanos, que é onde a água começa e termina a sua viagem".

Jason Momoa marcou presença no evento na véspera do início da conferência que irá contar com 150 países e mais de 20 chefes de Estado.