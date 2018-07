Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Javalis Selvagens’ foram todos salvos na Tailândia

Últimos quatro menores e o treinador foram resgatados e estão bem de saúde.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Dezassete dias depois, chegou ao fim o drama que cativou e emocionou o Mundo inteiro. Os últimos quatro menores tailandeses presos na gruta e o seu treinador foram esta terça-feira resgatados em segurança por mergulhadores e estão bem de saúde, coroando de êxito uma missão de salvamento extremamente arriscada e sem precedentes devido à sua complexidade e urgência.



As autoridades tailandesas e as centenas de voluntários locais e estrangeiros que contribuíram para o sucesso da operação estão todos de parabéns.



A operação para resgatar os últimos membros do grupo foi lançada ao início da manhã desta terça-feira (madrugada em Lisboa), com a entrada na gruta de 19 mergulhadores. Como já tinha acontecido no domingo e na segunda-feira, os menores foram resgatados um a um, acompanhados ao longo de todo o percurso por dois mergulhadores.



Uma vez no exterior da gruta, foram levados de maca para o hospital de campanha, onde foram submetidos a um exame médico rápido antes de serem transferidos de helicóptero para o hospital de Chiang Rai.



"Ninguém acreditava que conseguíssemos fazê-lo. É um feito inédito no Mundo", rejubilou o governador da província e chefe das operações de resgate, Narongsak Osottanakorn, acrescentando que "os verdadeiros heróis foram as pessoas de todo o Mundo" que ajudaram a salvar os menores.



"Esta missão foi um sucesso porque tínhamos um grande poder: o poder do amor, que todos enviaram aos 13 encurralados na gruta", afirmou.



Médico e fuzileiros foram os últimos a sair da gruta

Os últimos a sair da gruta foram o médico e os três fuzileiros tailandeses que nos últimos dias cuidaram e fizeram companhia aos jovens na gruta. Só quando estavam todos em segurança é que o chefe do resgate suspirou de alívio e declarou "missão cumprida".



Mais de mil militares e centenas de civis

As Forças Armadas tailandesas revelaram que mais de mil militares participaram nas operações de resgate, incluindo meia centena de fuzileiros, que foram ajudados por dezenas de mergulhadores britânicos, australianos, chineses e norte-americanos.



Participaram ainda no resgate várias centenas de polícias e civis, incluindo engenheiros, bombeiros, médicos, enfermeiros, topógrafos e cozinheiros. Todos contribuíram para o sucesso da missão.



Gruta vai ser atração turística

O primeiro-ministro tailandês, Prayuth Chan-ocha, anunciou esta terça-feira que a gruta de Tham Luang vai ser transformada numa atração turística internacional e garantiu que o governo vai criar as necessárias condições de segurança para os milhares de visitantes que pretendem visitar o local onde os 12 adolescentes e o treinador estiveram encurralados durante mais de duas semanas.



"A gruta tornou-se mundialmente famosa. Vamos ter de controlar as entradas, instalar luzes e colocar avisos", afirmou o chefe do governo, adiantando que o local será encerrado ao público durante algumas semanas para a realização de obras destinadas a garantir a segurança dos visitantes. "É uma gruta muito perigosa", admitiu o PM.



A região Norte da Tailândia está repleta de grutas, algumas das quais foram transformadas em templos budistas, mas a maioria permanece por explorar.