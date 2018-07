Operação de resgate para retirar os cinco jovens da gruta na Tailândia foi retomada

Quatro menores e o treinador deverão ser resgatados ao mesmo tempo. Terceiro dia de operação já recomeçou.

07:17

da gruta de Tham Luang, no norte da Tailândia, começou às 4h08 da madrugada (hora em Lisboa).



Este é o terceiro dia de resgate. Segundo as autoridades locais, o restante grupo vai ser retirado ao mesmo tempo. Dentro da gruta estão 19 mergulhadores.



Esta segunda-feira, segundo dia de operação, foram retiradas mais quatro crianças da gruta. O responsável da operação de salvamento está confiante e tem esperança de que vai conseguir resgatar todos os jovens.



As oito crianças já resgatadas foram transportadas para o hospital, onde se encontram razoavelmente bem e no qual terão de ficar durante pelo menos uma semana. Os meninos foram vacinados contra o tétano e contra a raiva assim que saíram da gruta.



O pimeiro grupo de quatro jovens resgatados já caminha e come sem grandes dificuldades e já recebeu a visita da família, apesar de ainda não ser possível haver contacto físico com as crianças.



Todos os jovens estão a usar óculos de sol, por terem passado muito dias na escuridão, e dois deles apresentam infeções na garganta.



Espera-se operação mais rápida



A equipa da operação de resgate que tem vindo a retirar os jovens presos na gruta tailandesa espera que o terceiro dia de operação de salvamento seja mais rápido do que os anteriores.



Fazer meditação para resistir



A operação de resgate desta terça-feira aos cinco jovens que ainda estão dentro

O treinador de futebol que está ainda aprisionado na gruta com mais quatro crianças deverá ser o último a ser resgatado, de acordo com as últimas informações divulgadas pelas autoridades.

No domingo foram salvas quatro crianças, na segunda-feira outras tantas, e esta terça-feira a prioridade definida pelas autoridades aponta para o mesmo número de extrações da gruta, ficando o treinador, que foi monge budista durante uma década, para a última tentativa de resgate, de preferência ainda durante o dia, já que as condições climatéricas pioraram nas últimas horas.

Quando a equipa de mergulhadores britânica encontrou os jovens, estes estariam a meditar, num exercício que tem ajudado a acalmar as crianças desde 23 de junho, quando foram surpreendidas pela inundação parcial do complexo subterrâneo montanhoso Doi Nang Non.