Treinador e 12 crianças foram retiradas com vida da gruta Tham Luang.

15:06

As 12 crianças e o treinador foram retirados esta terça-feira com vida da gruta Tham Luang, no norte da Tailândia, e logo após a conclusão da operação a equipa de voluntários festejou a operação bem sucedida.



Tal como mostra um canal televisivo tailandês, a equipa não conteve o contentamento e cantou depois da operação.