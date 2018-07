Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mergulhador que morreu na gruta da Tailândia vai ser homenageado no sábado

Tailandês perdeu a vida depois de entregar um tanque de oxigénio aos jovens presos em gruta.

Samarn morreu por falta de oxigénio numa das grutas da caverna na passada sexta-feira, aos 38 anos, durante as operações de resgate na Tailândia.



O funeral do voluntário, que morreu após entregar um tanque de oxigénio aos jovens soterrados, vai acontece no próximo sábado e a família mandou construir uma bonita estrutura de madeira para a cerimónia, que foi concluída esta terça feira.



"Logo que terminou a missão, mergulhou para regressar mas, a meio do trajeto, o companheiro encontrou Samarn inconsciente na água e tentou reanima-lo, mas não conseguiu", afirmou a unidade de fuzileiros em comunicado.



O homem era conhecido por ser um amante de aventuras e desportos, "era um atleta", referiu a sua antiga unidade na Marinha.



O herói de Chiang Rai voou até à gruta como voluntário. Sarman deixou a marinha em 2006 para trabalhar como oficial das equipas de emergência no aeroporto de Bangecoque.



O funeral vai decorrer no sábado e será prestada uma grande homenagem ao homem. A estrutura custou cerca de 7 mil euros e a cerimónia irá durar duas horas.



A família continua a receber as condolências pela morte do antigo oficial da marinha tailandesa.