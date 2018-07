Mergulhador morre depois de entregar oxigénio às crianças presas em gruta

Saman Kunan não conseguiu regressar à superfície.

Um antigo membro da marinha tailandesa morreu, por falta de oxigénio, depois de ter entregado uma reserva de ar às crianças presas numa gruta inundada no norte da Tailândia, disseram esta sexta-feira as autoridades.



O chefe do Comando de Guerra Especial Naval, Apakorn Yukongkaew, disse que o suboficial Saman Kunan, 37 anos, que era oficial de segurança no aeroporto de Suvarnabhumi, perdeu a consciência ao devolver os tanques de ar usados ??por volta da 1h da manhã, segundo avança o jornal Bangkok Post.

"Depois de ter entregado uma reserva de oxigénio, ficou sem oxigénio para regressar" à superfície, anunciou o vice-governador da província de Chiang Rai, Passakorn Boonyaluck.



O seu amigo de mergulho tentou ajudar, mas em vão. O chefe dos comandos da marinha tailandesa, Apakorn Yookongkaew, já comentou o caso e afirma que não vai prejudicar as operações de busca em curso.