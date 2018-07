Erro de equipa de voluntários inunda gruta onde está grupo de crianças presas

da equipa juvenil de futebol











A equipa de resgate tem preparada uma saída de emergência caso a chuva aumente o nível de inundação da caverna colocando em risco a vida das crianças e do seu treinador.



Esta quarta-feira, o grupo de membros equipa juvenil de futebol e o seu treinador receberam comida e medicamentos da equipa de apoio. O objetivo atual é treinar as crianças num curso intensivo de mergulho para que possam nadar até à superfície. A ameaça de chuvas fortes, que poderão inundar a caverna rapidamente está a tornar esta tarefa uma



"Estamos preocupados com a chuva. A água está a entrar para dentro da caverna, embora tenhamos tentado 'entupir' os seus canais.", concluiu Narongsak.

À medida que as horas passam, as preocupações com as chuvas previstas são cada vez maiores e o comandante de o perações afirma que por mais que façam, a água continua a entrar para dentro da caverna