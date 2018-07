Conheça Adul Samorn, o menino que ajudou os colegas a comunicar na gruta

Foi o único jovem preso na Tailândia que falou inglês.

Adul Samorn, de 14 anos, é um dos menores preso dentro de uma gruta há 12 dias na Tailândia e fez-se notar pela forma como falou inglês e ajudou os colegas a comunicarem no vídeo divulgado pela marinha tailandesa.



O jovem deixou os mergulhadores surpresos com a forma como se tornou o intérprete das outras crianças e, assim que o vídeo foi artilhado com o resto do mundo, foi motivo de conversa na cidade. Muitas são as pessoas que questionam quem ele é e os elogios por falar tão bem inglês comparativamente aos restantes colegas na mesma faixa etária multiplicaram-se.



Quem não se surpreendeu com a facilidade de Adul foi PiyaratYodsuwan, professor do menino, que revelou que o jovem sabe falar quatro línguas: tailandês, inglês, chinês e birmanês.

Em declarações ao jornal The Nation, o professor do jovem contou que Adul é aluno de 3.9, numa escala que vai até quatro, e é muito trabalhador.



Adul nasceu numa família muito pobre, mas isso não o impede de fazer tudo o que o apaixona. O adolescente participa em muitas atividades depois das aulas, como futebol, vólei e ciclismo, e sabe tocar violão, violino e piano.

No seu percurso conta ainda com algumas vitórias como é o caso do concurso de ciências a nível provincial. De acordo com o seu professor, o futebolista tem um bom senso de responsabilidade e mesmo que falte às aulas faz sempre os trabalhos de casa mandados.