Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Doze menores presos debaixo da terra na Tailândia

Autoridades estudam melhor opção para salvar menores.

Por Ricardo Ramos | 01:30

O resgate dos 12 adolescentes e um adulto encurralados há 11 dias numa gruta do norte da Tailândia poderá levar várias semanas ou meses dada a complexidade da operação, admitiram esta terça-feira as autoridades tailandesas, que estão a estudar a melhor opção para trazer os jovens de volta à superfície em segurança.



O grupo está numa câmara semi-inundada acerca de seis quilómetros da entrada da gruta e a uma profundidade de mais de 800 metros. Já recebeu comida e água e está acompanhado por sete mergulhadores da Marinha tailandesa, incluindo um médico e um psicólogo, que se ofereceram para ficar o tempo que for necessário. Foi também instalada uma linha telefónica para os jovens poderem falar com os familiares.



As autoridades não querem correr riscos desnecessários. De entre as várias opções que estão a ser avaliadas está treinar os jovens para usar equipamento de mergulho, mas peritos já avisaram que mergulhar em túneis inundados, de visibilidade reduzida e com troços onde só consegue passar uma pessoa de cada vez é extremamente difícil para mergulhadores inexperientes, e muitos dos jovens nem sequer sabem nadar.



Outra opção consiste em esperar até que as águas desçam, mas isso poderá levar meses, já que a época das chuvas ainda só agora começou. Para complicar ainda mais as coisas, está prevista chuva forte para o final da semana, o que poderá agravar as condições na gruta.



Autoridades pedem máscaras fechadas

As autoridades apelaram à doação de 15 máscaras de mergulho fechadas de tamanho pequeno. As máscaras tradicionais são mais arriscadas porque o regulador pode ser facilmente perdido por um mergulhador inexperiente, causando o pânico.



Os heróis britânicos que localizaram os menores

Os menores foram localizados na segunda-feira pelos experientes mergulhadores britânicos John Volanthen e Rick Stanton, dois dos maiores especialistas mundiais em resgates subaquáticos subterrâneos. Ambos já participaram em dezenas de missões à volta do Mundo. Foram dos primeiros voluntários internacionais a chegar à Tailândia.



33 mineiros chilenos foram salvos ao fim de 69 dias

O drama dos menores encurralados na gruta da Tailândia traz inevitavelmente à memória o caso dos 33 mineiros chilenos que passaram mais de dois meses presos numa mina de carvão após uma derrocada, em 2010.



Também neste caso, os primeiros dias foram de angústia, sem se saber se os mineiros estavam vivos ou mortos, até que, ao 17º dia, uma sonda exploratória regressou à superfície com uma nota que fez o país suspirar de alívio: "Estamos bem, todos os 33, no refúgio".



Seguiu-se uma operação de resgate que durou várias semanas, transmitida em direto para todo o Mundo, e que culminou com o resgate, um a um, dos ‘trinta e três’, como ficaram conhecidos, ao fim de 69 dias encurralados a mais de 700 metros de profundidade.



O caso deu um filme e vários livros, e alguns dos mineiros tornaram-se celebridades Mundiais.