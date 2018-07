Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Corrida contra o tempo para salvar crianças presas em gruta

Fuzileiros já começaram a ensinar mergulho aos jovens, na Tailândia.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Os 12 membros da equipa juvenil de futebol que há 12 dias estão isolados no fundo de uma gruta, na Tailândia começaram a receber esta quarta-feira um curso intensivo de mergulho.



A equipa de apoio que levou víveres e medicamentos aos jovens e ao seu treinador, de 25 anos, está a acelerar os treinos devido ao receio de que novas chuvas inundem a zona da gruta onde o grupo se refugiou.



Os treinos estão a ser dirigidos por fuzileiros tailandeses, mas a tarefa não é fácil, especialmente porque muitos dos jovens, com idades entre os 11 e os 16 anos, nem sequer sabem nadar.



Acresce que os túneis por onde terão de mergulhar para alcançar a saída da gruta de Tham Luang, na província tailandesa de Chiang Rai, têm cerca de 4 km, são estreitos e estão inundados de água lodosa que reduz muito a visibilidade.



O plano prioritário das autoridades passa por vestir os jovens com fatos de mergulho, capacetes e botas, para os proteger das pedras, e guiá-los com recurso a uma corda estática que já foi colocada nos túneis.



O oxigénio para a travessia será fornecido por mergulhadores que acompanharão os menores. Haverá ainda botijas de oxigénio de emergência colocadas nos túneis a cada 50 metros.



Paralelamente, para menorizar os riscos, está a ser dada prioridade máxima à drenagem dos túneis.



Monções até outubro

A chuva prevista para amanhã ameaça dificultar o resgate. Acresce que as chuvas de monção vão prolongar-se até outubro. Daí que, para prevenir, tenham sido levados ao grupo víveres para quatro meses.



Milhões de litros de água retirados

As equipas de resgate estão a tentar fazer descer o nível das águas que inundam a gruta Tham Luang. Até ao final de terça-feira retiraram cerca de 120 milhões de litros, mas a água desceu somente alguns centímetros.



PORMENORES

Resgate por fases

Responsáveis das equipas de apoio afirmam que o resgate pode ser feito por fases, retirando primeiro quem já estiver capaz de mergulhar.



Jovens em local seguro

As autoridades garantem que os jovens estão num local da mina elevado e seguro, mas a subida do nível das águas devido a mais chuva poderá tornar impossível contactar com o grupo e levar-lhe mais víveres.



Jovens debilitados

Um médico vigiou a primeira refeição dos jovens com alimentos líquidos pois, após tantos dias sem comer, não podiam ingerir alimentos sólidos.



--



CASO PORTUGUÊS

Tiago desapareceu há 30 anos "numa gruta muito difícil"

Ao contrário do grupo de 13 jovens tailandeses que foram encontrados passados nove dias após terem ficado presos numa gruta, Tiago, com 20 anos na altura, está desaparecido há 30 anos e passado tanto tempo desde o seu desaparecimento, permanece o mistério em torno do que terá acontecido.



Em 1988, Tiago partiu para explorar "uma gruta muito difícil na Arrábida", em Setúbal, sendo essa a única indicação que deu à sua mãe antes de sair de casa. O jovem prometeu que ligaria para casa ao final do dia, de uma aldeia próxima, caso não conseguisse regressar antes do anoitecer. A chamada nunca chegou e a mãe de Tiago ficou alerta. A noite passou e Tiago não apareceu. As autoridades foram alertadas e começou então uma das maiores operações de buscas de que há registo em Portugal.



Ainda não se sabe ao certo o que terá acontecido ao jovem. Peritos acreditam que Tiago pode ter ido para a Garganta do Cabo, no Cabo Espichel, e terá sido arrastado pela força do mar. A hipótese de rapto também foi ponderada.