Cronologia: Os momentos chave do resgate na gruta da Tailândia

Jovens entraram na gruta a 23 de junho. Começaram a ser resgatados no domingo, 8 de julho.

15:26

O grupo de 12 jovens jogadores de futebol, e um adulto que é o seu treinador, entrou na gruta do norte da Tailândia na tarde dos dia 23 de junho. Só mais de uma semana depois foram localizados dentro do emaranhado de cavernas inundadas pela água das chuvas.



Ao final da tarde desta segunda-feira, 9 de junho, oito crianças tinham sido resgatadas.

Continuam dentro da gruta quatro crianças e um adulto, que se espera poderem vir a sair na terça-feira.



Recorde a cronologia de um salvamento que está a emocionar o mundo.



Segunda-feira, 9 de Julho





- 19h30 (13h30 em Portugal) - a oitava criança é retirada da gruta.



- 19h00 - Sexta e sétima criança saíram da gruta e estão em ambulâncias:



The 6th and 7th boys have now been taken to safety. They are on their way to hospital in Chiangrai #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/njCCsx1xHA — Debi Edward (@debiedwarditv) July 9, 2018





- 15h30 - Resgatada a quinta criança, encaminhada de imediato para o hospital



A fifth boy has been rescued and is on his way to hospital. The ambulance has just passed us at the cave site #ThaiCaveRescue pic.twitter.com/VO8Sy6DYog — Debi Edward (@debiedwarditv) July 9, 2018



- 14h40 - As operações de resgate recomeçam após uma espera de várias horas pela melhoria das condições meteorológicas. Chuvas torrenciais da manhã adiaram início dos trabalhos







Domingo, 8 de Julho





Arrancam as operações de resgate, e as primeiras vítimas são retiradas. Governador confirma em conferência de imprensa que quatro crianças foram salvas:

- Em conferência de imprensa o governador de Chiang Rai revela que foram resgatadas 4 crianças no primeiro dia da operação e que as operações serão retomadas 10 horas mais tarde, para as garrafas de oxigénio serem repostas.





Primeiras crianças resgatadas:

As operações começaram no Sábado, em segredo, mas os primeiros avanços na operação de resgate ocorreram às 17h40 (hora local), os mergulhadores resgataram o primeiro jovem.

UPDATE at 9pm: There are still NINE left inside the cave. They will be brought out in about 10 hours from now.



RT @pui_tuangporn:

- ??? 9 ????? ??????????"?????????"

- ????????????????????????????? ????????? 10 ???? ??.?????? #ThamLuang #??????? #Thailand pic.twitter.com/cgdMmkBKmX — Richard Barrow in Thailand (@RichardBarrow) July 8, 2018





19h50 – Quarta e última criança do dia resgatada



19h37 – Terceira criança é salva pelos mergulhadores



17h51 – Segundo jovem é retirado da gruta



17h40 – Primeiro menino é resgatado





Sábado, 7 de Julho



Familiares recebem cartas escritas à mão pelas crianças:



- Treinador também envia mensagem aos pais dos jovens.

Sexta-Feira, 6 de Julho



Mergulhador tailandês e antigo membro dos fuzileiros morre durante as operações de resgate:



- Confirmada a morte de um mergulhador que depois de entregar uma reserva de oxigénio, ficou sem oxigénio para regressar à superfície.



Segunda-Feira, 2 de Julho



Jovens desaparecidos encontrados com vida por mergulhadores:



- Equipa de resgate encontra as crianças e o treinador com vida, dão-se início aos primeiros planos de resgate.



Sábado, 30 de Junho



Mau tempo dá tréguas e permite à equipa de mergulhadores avançar alguns quilómetros na gruta.



Segunda-Feira, 25 de Junho



Oficiais da marinha tailandesa iniciam as buscas na gruta para encontrar os jovens:



- Vários oficiais da marinha entram na gruta equipados com máscaras e tanques de oxigénio. Chuva intensa dificulta as buscas.

Domingo, 24 de Junho



A polícia e vários trabalhadores do parque onde se situa a gruta encontram várias marcas de sapatos no chão da gruta:



- Polícia tenta encontrar mais vestígios dos jovens, enquanto as famílias montam uma vigília à entrada da gruta.



Sábado, 23 de Junho



A Mãe de uma das crianças avisa as autoridades locais que o filho está desaparecido. A polícia inicia as buscas. Poucos depois, percebe-se que o grupo de 12 crianças e o treinador de uma equipa de futebol jovem da Tailândia estão dados como desaparecidos.



São encontradas bicicletas e algumas mochilas que se acredita serem dos jovens, na entrada de uma gruta em Chiang Rai.