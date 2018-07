Conheça as histórias dos jovens encurralados na gruta

Saiba tudo sobre as 12 crianças e o treinador cuja vida mudou no dia 23 de junho.

Foi há 13 dias que a vida de 12 jovens futebolistas e o seu treinador mudou para sempre, quando ficaram presos numa gruta no norte da Tailândia. As crianças e o adulto de 25 anos passeavam naquele local - como já era habitual - quando uma chuva torrencial fez subir o nível das águas e os encurralou na caverna, até hoje. A imprensa internacional garante que a equipa se mantém coesa, apesar das adversidades, à espera do dia em que a operação de resgate vá ser posta em prática e consigam novamente ver a luz do dia. Mas quem são estas 12 crianças a quem o destino pregou uma partida?



Com 14 anos, Adul é médio esquerdo dentro de campo, e o único entre os rapazes a saber falar inglês na gruta (fundamental visto que a equipa de mergulhadores é composta por britânicos). Segunda avança o The Guardian, os jovens só conseguiram pedir comida. Assim, o rapaz fez o ‘resto’, perguntando em que dia se encontravam, reforçando a ideia que estavam esfomeados. Recorde-se que menos de 30 % da população tailandesa domina o inglês, pelo que lhe confere ainda mais valor.

No meio-campo, joga também Sompong Jaiwong, conhecido por Pong pelos colegas, de 13 anos, e Peerapat Sompiangjai, o Night, de 16 anos.

Segue-se o ponta de lança da equipa: Bew (Ekkarat Wongsookchan), de 14 anos. Considerado um dos mais ‘disciplinados’ da equipa, é quem recolhe o material no fim de cada treino. O seu melhor amigo, Pipat Bodhi, tem 15 anos e não pertence ao plantel, mas quis acompanhar o amigo na excursão feita àquela gruta.

O Note (Prajak Sutham) joga a avançado na equipa, enquanto Mick (Panumas Saengdee) de 13 anos, e Tee (Pornchai Kamluang) são os defesas. Mick é inclusivamente considerado um dos melhores jogadores da equipa, apesar da sua tenra idade.

Na frente da equipa surge Dom (Duangpetch Promthep), o capitão da equipa a quem os colegas reconhecem os valores da liderança e da boa-disposição. Tem 13 anos.

Titan (Chanin Wiboonrungrueng), é o benjamim do grupo. Com apenas 11 anos, o seu talento não passa despercebido aos olhos dos entendidos. Joga futebol desde os seis anos de idade.

Mark (Mongkol Boonpiam), é um jovem amante do futebol e é visto quase todos os dias com uma camisola de um clube diferente. Para além de adorar "jogar à bola", o jovem de 14 anos pratica ainda natação e ciclismo. Por último, Tle (Nattawut Takamsai), de 14 anos, é o terceiro avançado da equipa.

Treinador Ekaphol Chantawong é o único adulto na gruta

Ekaphol Chantawong é o treinador do clube de futebol, e o único adulto que acompanha as crianças na "estadia forçada" dentro da gruta há 13 dias. Com 25 anos, o técnico já foi um monge budista, vida que deixou para trás para tomar conta da avó. Atualmente treinava os Wils Boars FC com quem mantém uma relação de cumplicidade, e com quem tinha o hábito de passear no fim do treino.