O Presidente dos EUA revogou 26 leis federais para que a sua administração possa construir um novo muro de 32 quilómetros no Sul do Texas, região que faz fronteira com o México, e por onde passa a maioria dos imigrantes ilegais.Joe Biden volta assim atrás no seu discurso, depois de ter prometido, durante a corrida presidencial em 2020, que não construiria “nenhum centímetro a mais de muro se fosse eleito”.O Governo de Biden tem sido criticado pela forma como lida com a crise migratória.