Joe Biden diz que massacre no Texas tornou legisladores "mais racionais" sobre controlo de armas

O Presidente norte-americano, Joe Biden, afirmou esta segunda-feira que o recente massacre numa escola primária no estado do Texas tornou os legisladores "mais racionais" sobre uma regulamentação mais rígida de controlo de armas no país.

Enquanto no Congresso estão em andamento negociações entre democratas e republicanos para tentar encontrar um acordo para essa questão fraturante, sobre a qual Joe Biden até agora não conseguiu legislar, o Presidente democrata esclareceu hoje que ele próprio não participou nessas discussões.

"Acho que as coisas ficaram tão más que tornaram todos mais racionais sobre isso", disse o Presidente norte-americano.