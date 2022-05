Biden encontra-se com famílias das vítimas do massacre do Texas e visita memorial na escola primária

em Uvalde, no Texas. D

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai visitar este domingo Uvalde, no Texas, com o objetivo de confortar a comunidade e as famílias das vítimas do massacre ocorrido na escola primáriaeverá visitar o memorial erguido na escola e encontrar-se com várias pessoas."Ele [Biden] tem de se concentrar na dor e no luto das famílias e da comunidade, e compreender que tudo isto foi agravado pelo facto de ainda não sabermos exactamente o que aconteceu. Quanto mais percebemos, mais parece que as crianças foram mal tratadas", destacou Karen Finney, uma diplomata norte-americana e porta-voz da campanha presidencial de Hillary Clinton em 2016.A visita ao Texas será a terceira viagem presidencial de Biden a um local de tiroteio em massa. No início deste mês visitou Buffalo, Nova Iorque, depois de dez pessoas terem sido mortas num tiroteio num supermercado."Demasiada violência, demasiado medo, demasiada dor", salientou o Presidente dos Estados Unidos, no sábado, num discurso na Universidade de Delaware, acrescentando que não é possível "proibir a tragédia", mas tornar a América mais segura é viável. "Podemos finalmente fazer o que temos de fazer para proteger as vidas do povo e dos nossos filhos", denotou o Presidente dos Estados Unidos da América.O tiroteio em Uvalde colocou mais uma vez a discussão sobre o controlo das armas em cima da mesa nos Estados Unidos da América, com apoiantes de leis mais fortes sobre armas a argumentar que o último derramamento de sangue representa um ponto de viragem.