Joe Biden admite demolir escola onde aconteceu o massacre do Texas

Joe Biden afirmou estar a pensar demolir a Robb Elementary School, a escola primária em Uvalde, no Texas, onde ocorreu o tiroteio na passada terça-feira e onde morreram 21 pessoas. Numa visita ao memorial das vítimas, no passado domingo, o presidente americano ficou emocionado ao ver os rostos das crianças.

Joe Biden prometeu fornecer recursos para demolir a escola de Uvalde e construir uma nova, bem como arranjar dinheiro para assistência médica, nomeadamente mental, para os membros da comunidade.

Segundo o The Independent, o senador Roland Gutierrez falou com vários alunos da escola de Uvalde e concluiu que estes estão traumatizados e que se recusam a entrar no edifício.

Na companhia da mulher, Biden deixou um ramo de flores brancas em memória às 19 crianças e duas professoras vítimas do massacre.