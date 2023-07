Joe Biden diz que Moscovo já perdeu a guerra e aconselha a Prigozhin "cuidado com o que come"

O Presidente norte-americano, Joe Biden, considerou esta quinta-feira que a Rússia "já perdeu a guerra" na Ucrânia e abordou as tensões entre a elite russa, aconselhando o líder mercenário Yevgueny Prigozhin a ter "cuidado com o que come".

Numa conferência de imprensa em Helsínquia, onde se avistou com o homólogo finlandês, Sauli Niinistö, e um dia após o fim da cimeira de líderes da NATO, que decorreu em Vilnius, capital da Lituânia, Biden disse que o Presidente russo, Vladimir Putin, "já perdeu a guerra" na Ucrânia, que as tropas de Moscovo invadiram em 24 de fevereiro do ano passado.

O líder norte-americano espera que a contraofensiva da Ucrânia em curso leve a negociações com a Rússia, e manifestou a convicção de que a guerra não vai prolongar-se por anos.