Joe Biden diz que negociações sobre Guerra na Ucrânia terão de ser decididas por Zelensky

O presidente norte-americano, Joe Biden, disse esta segunda-feira, em conferência de imprensa, depois do encontro de mais de três horas com o hómologo chinês, Xi Jinping, em Bali, na Indonésia, que a hipótese de negociação da guerra na Ucrânia terá de ser decidida por Zelensky.Ainda assim, Joe Biden garante que os EUA vão continuar a providenciar meios para a Ucrânia se defender dos ataques russos.Segundo Biden, houve espaço para abordar ainda a ameaça nuclear, o que levou o presidente norte-americano a referir que os EUA estão prontos para defender o próprio teritório e os países aliados.Em relação ao presidente da República Popular da China, Biden afirmou que "Xi é direto, mas também capaz de compromissos". O presidente norte-americano revelou ainda que acredita que com este encontro "não haverá espaço para mal entendidos".A reunião na ilha da Indonésia entre Biden e Xi Jinping decorreu um dia antes do início da cimeira do G20 e ainda era desconhecido o conteúdo do encontro, apesar de Biden ter anunciado uma conferência de imprensa para as 21h30 horas locais (13h30 em Lisboa).No início da reunião, com a presença dos 'media', os dois líderes reafirmaram a vontade de trabalhar juntos e diminuir as recentes tensões que colocaram as relações bilaterais num dos seus pontos mais baixos.