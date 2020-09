Joe Biden e Kamala Harris tornam públicas declarações fiscais de 2019 horas antes do primeiro debate presidencial

Joe Biden, candidato à presidência dos EUA, e Kamala Harris, candidata à vice-presidência, tornaram esta terça-feira públicas as declarações fiscais de 2019, horas antes do primeiro debate presidencial de 2020.A decisão de divulgar os dados fiscais ocorre após o jornal norte-americano The New York Times ter exposto as finanças do atual presidente Donald Trump, colocando-o em maus lençóis. O presidente norte-americano pagou apenas 750 dólares em 2016, ano em que foi eleito, de impostos. Antes disso, não os pagava há 10 anos.De acordo com a agência Reuters, o casal Biden pagou mais de 346 mil dólares em impostos em 2018 e recebeu quase 47 mil dólares de reembolso.Em atualização